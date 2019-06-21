Genç diş hekimlerinin mezuniyet coşkusu

Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonunda düzenlenen Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından üniversite halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, genç diş hekimlerine ve ailelerine hitaben konuşan Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, ailelere teşekkür etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ise, fakültenin bugüne kadar 179 mezun verdiğini belirtti. Bugün düzenlenen törende ise 53 diş hekimini daha Türkiye'nin sağlık ordusuna kazandırmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Dekan Tüfenkçi, “2010-2011 eğitim öğretim yılında 20 lisans öğrencisiyle eğitim serüvenine başlayan bu genç fakülte, toplum ağız ve diş sağlığına hizmet vermek için Türkiye'nin sağlık ordusuna canı gönülden katıldı. Fakülte bugüne kadar 179 mezun vermiştir. Bugün burada 53 diş hekimini daha Türkiye'nin sağlık ordusuna kazandırmanın haklı sevincini ve gururunu hep birlikte yaşamaktayız. Fakültemiz halen alanında 17 öğretim üyesi, 31 araştırma görevlisi, 57 idari personel ve 311 aktif öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Alanında uzman araştırmacı ve genç öğretim üyesi kadrosu, fakültemizin sahip olduğu en önemli zenginliktir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından fakülte birincisi Mehmet Ejder Güven'e plaket takdimiyle devam eden törende, dereceyle mezun olan öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.

Mezuniyet törenine Van Vali Yarımcısı İbrahim Civelek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı.