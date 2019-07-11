“Genç Fikirler Gürpınar'ı İnşa Ediyor” projesi sonuçlandı

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen “Genç Fikirler Gürpınar'ı İnşa Ediyor” yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen ve gençlerin kültürel gelişimine katkı sunmasını hedeflenen projede 105 fikir yarıştı. Sosyal bilimler, eğitim bilimleri, kentleşme, bilişim alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirler ile gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulduğu projede; Yekta Melih Kural ve Ali Turgay Ayşin'in ortak sunduğu “Atma Yağını Gürpınar, Biyodizel Olsun” isimli fikri birinci oldu.

Dereceye giren ve engelli bireylerin kitapla bütünleşmesini konu alan “10 Bin Dilsiz 10 Bin Kitapla Konuşuyor” fikri ikinci, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için “Gürpınar Minik Patiler Yaşam Parkı” fikri ise yarışmada üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencileri ödüllendiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Projeye katkı sunan tüm öğrencilerin fikirlerini tek tek incelediğini aktaran Başkan Tanış, “Projemize başvuruda bulunan tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok ilginç fikirler ile karşılaştık. Ancak bu proje ile şunu anladık ki gençlerimiz ilçede olan sorunlara karşı kayıtsız kalmıyor. Bu anlamda çözüm odaklı projeler geliştirmeleri bizleri memnun etti. Elbirliğiyle daha yaşanılır bir Gürpınar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.