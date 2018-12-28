“Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması” Van finali

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli liseler arası düzenlenen ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın Van finali yapıldı.

Merkez Hazreti Ömer Camiinde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, ÖNDER Van Şube Başkanı M. Emin Akan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Müftüsü Nimetullah Arvas, imam hatip misyonunun en iyi temsil edildiği yerlerin mescitlerin, yani mihrap ve minberler olduğunu belirterek, “Gençlerimiz güzel yetişiyor, sizlerin ve milli eğitimimizin gayretleriyle güzel yerlere geliyorlar. Van'da imam hatip okul sayımızın artması gayet güzel. Umarım bu sayı daha da artar” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, iyi bir imam hatip neslinin yetiştiğini belirterek, “Bu tür yarışmaları yapmaktan son derece mutlu olduğumu her defasında ifade ediyorum. İmam hatiplerle geleceğimizin imamları, hatipleri en güzel şekilde yetişiyor. Geleceğimizin ne kadar umutlu olduğunu söyleyebiliriz. Allah bu tür gençlerimizin sayısını artırsın” şeklinde konuştu.

Yarışmaya 16 imam hatip öğrencisi katıldı. Öğrencilerin minbere çıkarak en güzel hutbeyi okumak için mücadele verdiği yarışmada, Edremit İlçe Müftüsü Murat Karayiğit'in başkanlık yaptığı jüri tarafından hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, telaffuz, vurgu, tonlama, özgüven ve minber hakimiyeti, beden dilini etkili kullanma, zamanı etkili kullanma değerlendirmesi yapıldı.

Yarışma sonunda en yüksek puanı alan İpekyolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Safa Görmen birinci, Özalp Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Salim Akbaş ikinci, Erciş Şehit Halil Hamuryan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Erkan Eman ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda birinci olan İpekyolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Safa Görmen, Cuma hutbesi okuyarak Cuma namazı kıldırdı.