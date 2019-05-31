Gençler geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Van'ın Erciş İlçe Gençlik Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programında gençler bir araya geldi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğü bu yıl 3. iftar yemeği çerçevesinde program tertip edildi. Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan hizmet binasında gerçekleşen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, milli ve manevi değerlere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Milletleri millet yapan değerler vardır. Bunlar milli ve manevi değerlerdir. Eğer bir millet bunlardan yoksun olursa neslin ayakta kalması, uzun ömürlü olması mümkün değildir. Hamdolsun biz millet olarak gerek manevi değerlerimize gerekse de milli değerlerimize büyük bir önem affediyoruz. Bunların yaşatılmasına da elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz, göstermemiz de lazım. Hele hele gençliğe bunları aşılamamız lazım ki, geleceğimiz emin ellerde, güçlü ellerde olsun” dedi.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, Ramazan ayının kazanımları, ruhi arınma, ibadet zevki, ahlaki duyarlılık, yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik bilinciyle iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Birlik, beraberlik ve bir arada olmanın ayıdır Ramazan. Kardeşliğe, birlik olmaya ihtiyaç duyduğumuz en önemli günlerdir'' şeklinde konuştu.

Programa Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Gençlik Ve Spor Şube müdürleri, Erciş Ticaret Odası Başkanı İzzet Yağar, STK temsilcileri, kurum amirleri ile gençler katıldı.