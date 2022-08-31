Gençler TÜGVA Doğa Kampı ile tatilin keyfini çıkarıyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Doğa Kampı ile tatilin keyfini yaşıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında gelen gençler, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Temsilciliği tarafından düzenlenen doğa kampları ile tatilin keyfini yaşıyor. Van Gölü'nün kıyısındaki Edremit Fidanlık Tabiat Parkı'nda düzenlenen kampa, Van'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinden öğrenciler katılıyor. Onlarca farklı sportif faaliyetin yer aldığı ‘TÜGVA Doğa Kampı'nda yüzlerce öğrenci bir yandan kamp deneyimi yaşarken bir yandan da liderlik, öz yaşam becerileri ve temel dini eğitimlerini alıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜGVA İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, TÜGVA'nın doğa kamplarıyla tanınan bir vakıf olduğunu anımsatarak, 2021 yılında 60 bin genci doğa kamplarında ağırladıklarını söyledi. Van'da ilk defa düzenledikleri doğa kampında hedeflerinin bin 500 genci ağırlamak olduğunu belirten Deniz, “Şu anda dördüncü grup gençlerimizi ağırlıyoruz. Van merkez ve ilçelerin yanı sıra Malatya, Hakkari, Bitlis ve Ahlat'tan gençlerimizi ağırladık. İnşallah bundan sonraki ekibimiz üniversiteden gelecek kardeşlerimiz olacak. Böylece erkek etabını bitireceğiz. Hemen akabinde üç grup şeklinde önce üniversite hanımları, sonra lise hanımları ve en sonunda da anne ve kızı aynı anda kampta barındırdıktan sonra kampımızı sonlandıracağız” dedi.

Kampa katılan gençlerin kendi illerindeki TÜGVA temsilcilikleri tarafından belirlendiğini ifade eden Deniz, “Sosyal medya üzerinde oluşturduğumuz formu dolduran gençlerimiz gelebiliyor. Bütün gençlere kamplarımız açık. 3 gün süren kamplarımızda birbirinden farkı etkinliklerimiz var. Gençler futbol oynayabiliyorlar, basketbol oynayabiliyorlar. İstasyon oyunlarımız var. Türkiye'nin en yüksek tırmanış kulesi bizde. Bunun yanında dışarıdan gelen kardeşlerimiz için şehir turumuz var. Tarihi yerleri gezdiriyoruz. Bunun yanında en önemli etkinliklerimizden biri namaz etkinliği. Namaz etkinliklerine de gençlerimiz uyuyorlar. Güzel vakit geçiriyorlar. Gelenler çok mutlu ve mesut ayrılıyorlar. Tabi bu etkinliğin düzenlenmesi bizim için kıymetliydi. Bu konuda bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Van Büyükşehir Belediyesine ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kapma katılan gençler ise çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, bu kampların kendileri için önemli olduğunu belirttiler.