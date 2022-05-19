Gençler Van Gölü sahilinde temizlik yapıp fidan dikti

Van'da Mesleki Beceriler ve Yeşil Dönüşüm Festivali çerçevesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler Van Gölü sahilinde temizlik yapıp fidan dikti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Proje Koordinatörü Oya Orhun'un koordinasyonunda gerçekleşen ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdiresi Elif Yörük'ün de katıldığı etkinlikte, ilk olarak Piri Reis Denizcilik Lisesi öğrencileri Van Gölü sahil şeridinde temizlik yaptı.

Tuşba Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi) öğrencileri de ‘gençlerin faaliyetleri yeşil dönüşüm' teması doğrultusunda Evliya Çelebi Uygulama Oteli bahçesine fidan ve çiçek dikti.

Açıklamalarda bulunan Ar-Ge Proje Koordinatörü Oya Orhun, yapılan etkinliklerle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' dediği gençlerimizle birlikte anlamlı bir günde anlamlı bir etkinlik yaptık. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Gençlerimizin bayramını kutlar, emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.