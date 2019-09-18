Van'ın Gevaş Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde drama eğitimi gören kursiyerlerin ve Gevaş Gençlik Merkezi oyuncularının sergilediği tiyatro oyunları izleyenlerden tam not aldı.

Gevaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tiyatro Eğitmeni ve Gençlik Lideri Necat Kaçmaz tarafından senaryoları yazılan ve yönetilen tiyatro etkinliğinde gençler yeteneklerini sahneye taşıdı. Televizyon programlarının hayatımızda oluşturduğu tahribatın esprilerle anlatıldığı ‘Köyvivor' ile gelenek ve göreneklerimizin konu alındığı ‘Karşılıksız iyilik' oyunu, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Bahattin Ceylan, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Murat Şahin, velilerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, ikramlarla sona erdi.