Gençlerden Başkan Ensari'ye ziyaret

Van'ın Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki bir grup genç, Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi ziyaret ederek şükran plaketi verdiler.

Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı, beraberindeki bir grup gençle Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret ederek, kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini ifade ederek plaket takdim ettiler. Gençlerle tek tek ilgilenen Ensari, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizler için büyük önem arz ediyor. Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ve beraberindeki genç kardeşlerimiz, makamımızda bizleri ziyaret ederek plaket verdiler. Elbette ki Çaldıran'ımızda bulunan tüm gençlerimiz bizler için çok değerlidir. Burada gençlerimizin sosyal ve sportif etkinliklere yönelmeleri için Çaldıran Belediyesi olarak elimizden gelebilecek her fedakarlığı yapmaya hazırız. Destek bizlerden emek çaba kardeşlerimizden” şeklinde konuştu

Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ise, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bütün imkanlarını gençlere seferber ederek onları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ensari'ye şükran plaketi verdiklerini belirtti. Çınarcı, “Başkanımızın her zaman gençlerimizin yanında olması bizlere ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güç kaynağı oluyor. Kurumumuz olarak gençlerimize yönelik yapılabilecek her türlü faaliyetlerde yanımızda olabileceğini belirten başkanımıza kurumum ve gençler adına teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Gençler, Belediye Başkanı Ensari ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldılar.