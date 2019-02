Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, hakkındaki iddiaları yanıtladı

VAN (İHA) –Van'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yenitürk'ün hakkında söylediği iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, “Eğer dediği iddiaların bir tanesi doğruysa hemen görevimden istifa ederim, aksi takdirde ispatlayamazsa görevinden derhal istifa etmelidir” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yenitürk'ün yerel bir televizyonda hakkında attığı iddialarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Kurumda düzenlediği toplantıda ulusal ve yerel basın mensuplarına hakkında ortaya atılan iddialara cevap veren İnanç, bir ilin 3. Lig takımının veya stadyum sorununun, bir il müdürü direk hedef gösterilerek paylaşılmaya çalışılması ve bunun üzerinden bir söylem geliştirilmesinin kasti ve kişiye özel bir proje olduğunu söyledi. Başkan Yenitürk'ün televizyon programında Van Büyükşehir Belediyespor'un geçen yıl oynanan bir maçında kendisinin görevli olduğu halde saha da olmadığı yönünde bir iddiasının olduğunu dile getiren İnanç, “Van Büyükşehir Belediyespor'un burada bir müsabakasının olduğu gün Çatak ilçemizde Türkiye Rafting Şampiyonası'nı yapıyorduk. O gün yaklaşık 20 ilden 500 sporcumuzu federasyon başkanlarıyla beraber misafir ettik. O gün benim Van Büyükşehir Belediyespor müsabakasında da görevli olduğum doğrudur. Ben il müdürü olarak müsabaka müdürü olarak her maça görevli olarak yazılmak zorundayım. Müsabakanın oynanacağı sahada organizasyon bir gün önceden başlıyor. Görevli ekip sabahtan sahayı oynanabilecek duruma getiriyor ve maç sonunda da tekrar sahayı eski haline çevirmek için saatlerce emek veriyorlar. Dolayısıyla ben il müdürü olarak herhangi bir organizasyonda görevli olsam bile, bu görevimden dolayı bana bir ücret düşse bile, ben bu müsabakanın tamamını orda izlemek zorunda değilim. İl müdürü olarak 13 tane ilçede özellikle her hafta sonu yüzlerce spor ve yüzlerce gençlik faaliyetine imza atıyoruz. Her bir faaliyetin organizasyonunu tek tek gezmek, görmek durumundayım. Dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyespor maçında bana bir görev ücreti yazılmış olması benim 90 dakika orda beklememden ibaret değil. Personele yazılan 70 TL ücret sadece 90 dakika orda verdiği hizmetten ibaret değil. Sabahtan akşama kadar verilen hizmete karşılıktır” dedi.

"70 TL için beni yolsuzlukla itham edildim"

Yaklaşık 20 yıldır devlet memurluğu yaptığını ve görev yaptığı bu süre içerisinde asla böyle bir iddia ve ithamla karşı karşıya kalmadığını vurgulayan İnanç, “Dün akşam programda beni hırsızlıkla, yolsuzlukla itham eden, seviyeyi bu kadar alaşağı eden Kulüp Başkanımızın iddiada bulunduğu bahse konu rakam sadece 70 TL'dir. 70 TL için bir kulüp başkanı, bir il müdürünü yolsuzlukla itham ediyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğüne yazmış olduğum dilekçede bana yazılan bu ücretin bünyemizde görev yapan personellerimiz Fatih Tutar ve Hediye Leventoğlu'na eşit oranda verilmesini talep ettim. Göreve başladığım günden bugüne kadar tarafıma tevdi edilen görev ücretlerinin bir tek tanesinin ödeme emrinde şahsıma ait imza göremezsiniz. Tamamı bu iki personel arkadaşımıza başladığım günden bugüne kadar eşit oranda paylaştırılıp verilir. Bunu Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde şube müdüründen, güvenlik görevlisine, temizlik personelimizden antrenörümüze kadar bilmeyen bir arkadaşımız yoktur. Tarafıma hırsızlık ve yolsuzluk iddiasında bulunan arkadaşımızın iddia ettiği rakam bir maç için ön görülen 70 TL'lik bir ücrettir ve bu da benim tarafımdan değil, 2 personel tarafından alınan ücrettir. Helali hoşları olsun” ifadelerini kullandı.

"Ben bakkal yönetmiyorum"

Kulüp Başkanı Yenitürk'ün gündemi değiştirmek adına böyle iddialarda bulunduğunun altını çizen İnanç, “Bu kadar seviyenin aşağıya çekildiği, bir kulüp başkanına yakışmayacak üslup ve ithamlarla; dün akşam belki de geliyorum diyen bir takım tehlike sinyalleri ile beraber takımın son durum akıbetinin ne olacağı belli olmayan bir durumun, belki de kamuoyundan kaçırılmak adına gündem değiştirilmesi, gündem saptırılmasına yönelik olacağı kanaati bende hasıl oldu. Başkan Yenitürk iddialarında maç gününde Erzurum'da olduğumu söylemiş. Benim Erzurum paylaşımım 3 Şubat 2019, Van Büyükşehir Belediyespor'un Alibeyköyspor deplasmanında olduğu gündü. Benim de aynı tarihte izinden dönerken Erzurum'da yaptığım paylaşım. Yine bir önceki paylaşımda yolda Erzurum'a giderken yapmış olduğum paylaşımdır. O da 28 Ocak'tır. Çatak'ta iken ben selfie yapmış ve görev ücreti almışım. Ya ben sana mı hesap vereceğim. Ben Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürüyüm. Bakkal dükkanı yönetmiyorum. Yüzlerce faaliyete imza atan bir kişi olarak Çatak'taki Türkiye Rafting Şampiyonasına Valimiz Murat Zorluoğlu'nun döneminde katıldım” diye konuştu.

"İstifa ederim"

Başkan Yenitürk'ün 150 bin TL ila 3,5 milyonluk ödeneklerin kuruma geldiği yönündeki iddiaların yersiz olduğunu sert bir dille eleştiren İnanç, “150 ya da 3.5 milyonluk bu ödeneklerden bir tanesi, bizim İl Müdürlüğümüze ulaşılmış ve tebligat edilmişse, bu dakika itibariyle ben İl Müdürlüğünden istifa ederim. Aksi takdirde iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Ya bunu ispat etmeli ya da bu görevden istifa etmelidir. Bu bir ödenek bize asla gelmemiş ve verilmemiştir” dedi.

İddialarla ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını da sözlerine ekleyen İnanç, şöyle konuştu:

“Bu söylemlerin ve iddiaların tamamının hesabı yargı önünde verilecek. Sabah itibariyle avukatımıza talimatımızı verdik. Gerekli işlemler başladı. Bundan sonraki süreç yargı da devam edecek. Hiç kimse insanların haklarına, hürriyetlerine hakaret ederek, aşağılayarak yapma hürriyetine sahip değil. Herkes bunun hesabını yargı önünde verecek.“