İhlas Haber Ajansı

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‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği' hakkında öğrenciler bilgilendirildi

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere ‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği’ konusunda bilgi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere ‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği' konusunda bilgi verildi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesinde bulunan Elmalık Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında öğrencilere ‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği' ile ilgili bilgi verildi.

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