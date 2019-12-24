Genel Müdür Bilgili'den özel eğitim okullarına ziyaret

Dr. Ahmet Emre Bilgili, beraberinde Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Kürşat Dulkadir ile Van'daki özel eğitim okullarını ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Eğitimle Şekillenen Gelecekler Projesi” kapanış programı için Van'a gelen Dr. Ahmet Emre Bilgili, programın ardından Edremit Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti. Okul hakkında bilgi alan Genel Müdür Bilgili, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti, yapılan faaliyetleri inceledi.

Daha sonra beraberindekilerle birlikte Van Özel Eğitim Meslek Lisesini ziyaret eden Bilgili, burada yapılan çalışmaları inceledi, atölyeleri gezdi ve öğrencilerin sıkıntılarını dinledi. Okulun pansiyonunu da ziyaret eden Bilgili, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Dr. Ahmet Emre Bilgili, okul ziyaretleri kapsamında daha sonra İpekyolu Konya Beyhekimi Özel Eğitim Okulunu ziyaret etti. Özel eğitim okul müdürleri ve RAM müdürleri tarafından karşılanan Bilgili, burada sınıf ve atölye ziyaretinin ardından toplantı gerçekleştirdi.

Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Kürşat Dulkadir, toplantının ardından beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ile birlikte ilin tarihi yerlerini gezdi.