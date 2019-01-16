Genel Müdür Tekataş: “İş güvenliği ihmale gelmez”

Gevaş ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde takip eden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Halime Hatun Kız Lisesi kanalizasyon hattının 120 metrelik bölümünün yapımını gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti. Okulun eski hattının zarar görmesi üzerine yeni hat çekimi için çalışma başlatan ekipler, eğitim kurumunun büyük bir sorununu gidermiş oldu.

VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç'den çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Genel Müdür Tekataş, personelleri iş güvenliği konusunda uyardı. Çalışmalarda kesinlikle iş güvenliğinin ihmal edilmemesini isteyen Tekataş, “VASKİ olarak önemli projelere imza atıyoruz. Ekiplerimiz yazı kışı dinlemeden hizmetlerini sürdürüyor. Hepsiyle büyük gurur duyuyorum. Onlar büyük işlere imza attılar. Halkın rahatı için hizmeti her yere taşıdılar. Bizim personellerin fedakarlığını takdir ediyoruz. Onlara tavsiyemiz, her işte güvenliği tam olarak alıp öyle hareket etmeleridir. Onlar bizim için kıymetlidirler. Tüm VASKİ ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Tekataş'ın incelemelerine Özel Kalem Müdürü Mustafa Numan Özdağ da katıldı.