Genel Müdür Tekataş: “Muhtarlar hizmeti takdir ediyor”

İlçelerde gezi ve incelemelerini sürdüren Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in programlarından sonra ilçelerde bulunan muhtarlarla görüşen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, VASKİ ile alakalı dilek ve temennileri dinliyor. VASKİ çalışanları ile de durum değerlendirmemesi yapan Tekataş, hizmetlerden duyulan memnuniyeti dile getiren muhtarlara da teşekkür ederek, “Muhtarlarımız hizmeti takdir ediyor ve bu bizi daha da motive ediyor” dedi.

Çaldıran'da incelemeler yapan Tekataş, VASKİ Şube Müdürlüğüne giderek Kuzey Şube Müdürü Nuri Çiftçi ve personellerle sohbet etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Tekataş, karda kışta bin bir zahmet ve emekle çalışmalarını yürüten ekipleri kutladı. Her yere hizmetin mührünü vuran bir ekiple çalıştıklarını ve kendileriyle iftihar ettiklerini söyleyen Tekataş, “Kurum olarak yüzümüzü ağartan, gece gündüz durmadan hizmet üreten personellerimizin hepsini candan kutluyorum. Onların alın teri helal emekleri ile halkımızın sorunlarını çözüyoruz. Varolsunlar, teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tekataş, Çaldıran'da muhtarlarla da bir araya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Muhtarlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. VASKİ'nin her zaman sorunlarının çözümü için koşturduğunu ve kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen muhtarlar, VASKİ'nin daima yanlarında yer aldığını ve hizmeti gece gündüz sürdürdüğünü belirterek teşekkür ettiler.