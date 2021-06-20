Genel Müdür Yılmaz, Van Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde incelemede bulundu

Van Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde incelemelerde bulunan Yılmaz ve beraberindeki heyet, kampüsün fiziki şartları ve son durumu hakkında Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden'den bilgi alarak, eksik bulunan hususların Adalet Bakanlığınca giderileceğini bildirdi.

Başsavcı Dönmez, “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Yılmaz Beyefendinin ilimize teşriflerinden onur ve mutluluk duyduk. Kampüs ziyaretimizde de ceza infaz kurumlarımıza gerekli tüm desteği Adalet Bakanlığımızca vereceğini genel müdürümüz iletmiştir. Van adli yargı teşkilatı adına bu ziyaretten ötürü kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.