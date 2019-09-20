İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genel Müdürü Ateş'ten Edremit'e şube sözü

Van’da çeşitli şube açılışlarını gerçekleştiren DenizBank A.

Van'da çeşitli şube açılışlarını gerçekleştiren DenizBank A.Ş. Genel Müdürü Hakan Ateş, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talebi üzerine ilçede bir şube açacaklarının sözünü verdi.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bir dizi açılış için Van'a gelen Genel Müdürü Hakan Ateş ile kahvaltıda bir araya geldi. Programa, Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve bankanın şube müdürleri katıldı. İlk olarak Kız Kalesi'ni gezen grup, daha sonra kahvaltının yapılacağı Seyirtepe Kafe Restauranta geçti.


Kahvaltı ile birlikte yapılan sohbetlerin ardından Başkan İsmail Say, Hakan Ateş'e Edremit'in simgesi olan Zerrinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tabloyu hediye ederek, Edremit'e de bir şube açmaları konusunda söz aldı. Ateş'in de Başkan Say'a ve Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven'e çeşitli hediyeler takdim etti. Hediyelerin verilmesi sırasında konuşan Ateş, Edremit'e 2020 yılında bir şube açacakları yönünde söz verdi.


Program, toplu halde hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.