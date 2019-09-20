Genel Müdürü Ateş'ten Edremit'e şube sözü

Van'da çeşitli şube açılışlarını gerçekleştiren DenizBank A.Ş. Genel Müdürü Hakan Ateş, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talebi üzerine ilçede bir şube açacaklarının sözünü verdi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bir dizi açılış için Van'a gelen Genel Müdürü Hakan Ateş ile kahvaltıda bir araya geldi. Programa, Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve bankanın şube müdürleri katıldı. İlk olarak Kız Kalesi'ni gezen grup, daha sonra kahvaltının yapılacağı Seyirtepe Kafe Restauranta geçti.

Kahvaltı ile birlikte yapılan sohbetlerin ardından Başkan İsmail Say, Hakan Ateş'e Edremit'in simgesi olan Zerrinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tabloyu hediye ederek, Edremit'e de bir şube açmaları konusunda söz aldı. Ateş'in de Başkan Say'a ve Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven'e çeşitli hediyeler takdim etti. Hediyelerin verilmesi sırasında konuşan Ateş, Edremit'e 2020 yılında bir şube açacakları yönünde söz verdi.

Program, toplu halde hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.