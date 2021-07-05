Genel Sekreter Çelikel belediyenin hizmet binalarını gezdi

Sabah saatlerinde beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve ilgili şube müdürleri ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aşevini ziyaret eden Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, burada yürütülen çalışmaları inceledi. Van Büyükşehir Belediyesi olarak buradan çıkan yemeklerin her türlü hijyen koşullarından geçerek halka ulaştırıldığının altını çizen Genel Sekreter Çelikel, çalışanlara alınan tedbirlerden ötürü teşekkür etti.

Daha sonra Sıhke Caddesi'nde beş yıldızlı otel konforunda olan Van Büyükşehir Belediyesi Refakatçi Misafirhanesine geçen Genel Sekreter Çelikel, yetkililerden bilgi aldı. Hasta yakınlarından da memnuniyetlerini soran Çelikel, ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmet binasına geldi. Daire başkanlığı bünyesinde bulunan dikiş, nakış, el sanatları, spor ve kuaförlük gibi kursları inceleyen Çelikel, kursiyerlerle sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.