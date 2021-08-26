Genel Sekreter Çelikel ilçelerde yapılan çalışmaları denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan, Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve şube müdürleri ile birlikte Çaldıran, Muradiye ve Özalp ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Çaldıran ilçesine giden Genel Sekreter Çelikel yol çalışmalarının yapıldığı Başeğmez ve Demircik Mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışmaları yakından inceleyen Çelikel vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Çelikel, 2021 yılı yatırım programı dahilinde ilçenin 8 mahallesine 6 metre genişliğinde 14 kilometre uzunluğunda beton asfalt yol yapılacağı müjdesini de verdi. Çaldıran ilçesinde yapılan incelemelerinin ardından Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve beraberindekiler Muradiye ilçesine geçti. İlçe Kaymakamı Erkan Savar ile Muradiye ilçesi Beydağı Mahallesine giden Çelikel burada yapımı devam eden 2.5 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu. Yüklenici firmayla da görüşen Çelikel yolun bir an önce bitirilmesi talimatını verdi. Son olarak Özalp ilçesine geçen Çelikel kent merkezinde yapımı devam eden altyapı ve yol çalışmalarını kontrol etti. İlçe esnafıyla da bir araya gelen Çelikel, esnafa bol kazançlar dileyerek yapılan çalışmaların ardından ilçe merkezinin modern bir görüntüye kavuşacağını söyledi