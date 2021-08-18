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Genel Sekreter Çelikel kültür merkezinde incelemelerde bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, belediye bünyesindeki kültür merkezinde incelemelerde bulundu.


Sabah saatlerinde Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Nuri Bekiroğlu, Başkan Danışmanı Sinan Hakan ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Hacıbekir Mahallesi'ndeki Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezini ziyaret eden Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, burada yürütülen çalışmaları inceledi. Kültür merkezinde verilen Kur'an-ı Kerim, resim, tiyatro, İngilizce dili, İşaret dili ve bağlama kurslarını gezen Çelikel ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet ettikten sonra verilen eğitimlerle ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.

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