Genel Sekreter Çelikel'den Bahçesaray ilçesine ziyaret

Kısa süre önce Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve ilgili daire başkanları ile birlikte Bahçesaray ilçesini ziyaret etti. Ziyaret Kapsamında ilk olarak Bahçesaray Kaymakamlığını ziyaret eden Çelikel, Kaymakam Muhammet Öztabak ile bir araya gelip ilçedeki yatırımlar ile ilgili toplantı yaptı. Yapılan toplantının ardından Çelikel, Bahçesaray Kaymakamı Öztabak ve Bahçesaray Belediyesi Başkanı Meki Arvas, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Bahçesaray ilçesine yapılan yatırımları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bahçesaray ilçesinin Van ve bölge için önemli bir yerleşim yeri merkezi olduğunu belirten Çelikel, “Van Büyükşehir Belediyesi, ilçede kaymakamlık ve belediye ile birlikte uyum içinde bir çalışma yürütüyor. Bu işbirliği çerçevesinde devletimiz ilçede çok güzel işler yapıyor. İnşallah bu çalışmalarımız önümüzdeki dönem içinde de kesintisiz devam edecek” dedi.