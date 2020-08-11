Genel Sekreter Türkman Erciş ilçesinde incelemelerde bulundu

Her geçen gün hizmet ağını genişleten, yeni projelerle kentin çehresini değiştiren Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesindeki yatırımlarını da her geçen gün artırıyor. Yapılan çalışmaları ve birimleri denetlemek için Erciş ilçesine giden Kaymakam Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş'le birlikte Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait şantiyeleri ziyaret etti. Yol yapım ve bakım çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Türkman, şantiyeleri gezerek çalışanlarla bir araya geldi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan en önemli projelerden biri olan mezbahaneye de giden Kaymakam Türkman, burada incelemelerde bulundu.

Kaymakam Türkman ve beraberindekiler daha sonra Erciş Otobüs Terminaline gitti. Terminali gezen Kaymakam Türkman, bilet satış ofislerini de ziyaret ederek binada denetim yaptı. Buradan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Erciş Grup Amirliğine geçen Kaymakam Türkman, son dönemde güçlendirilen itfaiye filosu ve yeni alınan araçları inceledi.

Son olarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Erciş şantiyesine geçen Kaymakam Türkman, ilçede yapılan çalışmaları yerinde görüp Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu'ndan yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi aldı.