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Genel Sekreter Türkman'dan eğitim merkezine ziyaret

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret etti.


Kentteki eğitim kalitesini artırmak için Van Büyükşehir Belediyesi ile valiliğin ortak çalışması sonucu 2017 yılında açılan Sürekli Eğitim Merkezi, bu yıl bin 60 öğrenciye eğitim veriyor. Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret eden Genel Sekreter Türkman, merkezde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Daha sonra sınıfları dolaşan Türkman, burada öğrencilerle bir süre sohbet edip, öğrencilerin talep ve görüşlerini dinledi.

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