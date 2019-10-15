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Genel Sekreter Yardımcısı Özvan, kampüs ulaşımına el attı

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Yüzüncü Yıl Üniversitesine ulaşım sağlayan minibüslerde denetlemelerde bulunarak, sorunları yerinde inceledi.


Sabahın erken saatlerinde beraberindeki Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu ve şube müdürleri ile Beşyol meydanındaki kampüs minibüs durağına gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, minibüs seferleri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinde, Beşyol'dan yolcu alarak kampüse giden minibüslerin, uzun mesafe nedeniyle durağa geç dönmesi ve buna bağlı olarak seferlerin aksaması yönünde şikayet alan Genel Sekreter Yardımcısı Özvan, bu yönde hızlı bir adım atılacağını belirtti. Otogar civarından Beşyol'a kadar toplu taşıma araçlarının kullanabileceği bir alternatif yol planladıklarını ifade eden Özvan, Akköprü ve Marangozlar Sanayi Sitesi civarında birçok cadde ve sokakta incelemelerde bulunarak yol uygunluğunu tespit etti.


Öte yandan, Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait ambarları da ziyaret eden Özvan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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