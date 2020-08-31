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Genel Sekreter Yardımcısı Özvan minibüslerin güzergâhını inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç.

Dr. Ali Özvan, Defterdarlık Caddesi'nde bulunan kampüs minibüslerinin depolama alanında incelemelerde bulunarak şoförlerle bir araya geldi.


Kent genelinde toplu ulaşımlarda sık sık denetimlerde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de yerinde takip ederek sorunların çözümü noktasında çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, sabah saatlerinde Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Levent Böke, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ve şube müdürleri ile birlikte Defterdarlık Caddesi üzerinde yer alan eski Özalp durağındaki kampüs minibüslerinin depolama alanına geldi. Minibüs şoförlerinin, çevre esnafının ve vatandaşların taleplerini dinleyen Genel Sekreter Yardımcısı Özvan ve beraberindekiler, minibüs şoförlerine vatandaşlardan gelen sık korna çalınması yönündeki şikâyeti ileterek gerekli uyarılarda bulundu. Kampüs minibüslerinin depolama alanından çıkışları izleyecekleri güzergâh ve duraklarda bekleme süreleri ile ilgili de şoförlerle görüşen Özvan, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sefer sayılarını, geçiş güzergâhlarını, gürültü kirliliğini ve sosyal mesafe kuralını sık sık takip edeceklerini iletti.


Minibüs şoförleri de, sorun ve sıkıntılarını belediye yetkililerine aktardı.

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