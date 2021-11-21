Gevaş'ın doğalgaz hayali gerçek oluyor

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in girişimleri sonucu ilçe doğalgaza kavuşuyor.

Gevaş ilçesinde yaptığı hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçenin doğalgaz hayalini gerçekleştiriyor. Van-Ankara arasında mekik dokuyan Sezer, 2,5 yıllık çalışma sonrası Gevaş'a doğalgaz getirmeyi başardı. Nüfusu Gevaş'tan fazla olan ilçelere bile daha doğalgaz gitmemişken 20 bin nüfuslu Gevaş, Başkan Sezer'in yoğun bürokrasi mesaisi sonrası doğalgaza kavuşuyor.

İlklere imza atmaya devam eden Sezer, ilçeye doğalgaz getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sezer, “Gevaş, bizim için önemli bir ilçe. Gevaş'ın yıllardır beklediği, hayal ettiği doğalgazı getireceğimizin vaadini halkımıza seçim döneminde vermiştik. 2,5 yıldır yoğun bir çalışma stratejisi izledik ve emeklerimiz sonuç verdi. Gevaş'ımız doğalgaza kavuşuyor. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Gevaş halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gevaş halkı, yıllardır beklediği projeyi gerçekleştiren Başkan Sezer'e teşekkür etti.