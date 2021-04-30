Gevaş'ın eski çöp alanında ağaçlandırma

Van Gölü'nün korunması ve daha yeşil bir Van için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tarihi Akdamar Adası'nın karşısında yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan çöplük alanını ağaçlandırıyor. İki yıl önce ıslah çalışması yapılan ve üzeri toprak tabakasıyla kapatılan eski Gevaş çöplüğünde yeşillendirme çalışmaları başlatıldı. Islah çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, alana sedir fidesi dikti. Dikilen ağaç fidelerinin belli periyotlarla sulaması da yapılacak.

Yeşillendirme alanın Van Gölü'ne nazır bir konumda olduğunu belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Van Gölü Koruma İyileştirme Şube Müdürü Serdar Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak dünya mirası Van Gölü'nün korunması için birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi. Çiftçi, “Büyükşehir Belediyemizin katı atık ve bertaraf tesisi projesi ile ilçelerindeki çöp sorununu ortadan kaldırdık. Sonrasında eski çöp alanlarının ıslah çalışmaları başladı. Bu alan Gevaş ilçemizin eski çöp depolama alanı olarak kullanılmaktaydı. Ekipler, tüm teknik altyapıları sağlayarak burayı ıslah etti. Bugün bu alana Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı orman mühendisi kontrolünde ağaçlandırma çalışmalarını yapmaktayız. Bugüne kadar Van Gölü ekosistemini kötü olarak etkileyen bu alan güzel bir yeşil alana dönecektir” dedi.