İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gevaşlı çocukların kızak keyfi

Van’ın Gevaş ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.

Van'ın Gevaş ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.


İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde iki günlük hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Soğuğa aldırış etmeden yaklaşık iki kilometre yürüyen çocuklar, Artos Dağı eteklerinden başlayarak evlerinin önüne kadar kayıyorlar. Yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocuklar, hafta sonu tatili olması nedeniyle zamanlarını kızakla kayarak geçirdiklerini dile getirerek, “Kar yağışı bizim için eğlence anlamına geliyor. Hafta içi okulda olduğumuz için hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Kızak kaymak çok keyifli oluyor” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.