İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gevaş'ta 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışma sonucu biri kadın 2 şüphelinin üzerinden 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışma sonucu biri kadın 2 şüphelinin üzerinden 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında şehirlerarası yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan ve durum şüphelenilen Ş.A., isimli kadın yolcunun eşyalarına yapılan aramada 1 kilo 3 gram metamfetamin ele geçirildi.


Öte yandan jandarma ekipleri, aynı noktada başka bir şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun durumundan şüphelenilmesi üzerine yapılan arama 505 gram metamfetamin ele gerildi. Her iki olayda 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.