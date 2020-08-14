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Gevaş'ta 2 bin 700 bağ ot yandı

Van’ın Gevaş ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Gevaş ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinelin bilgiye göre yangın, Gevaş içesine bağlı Bağlama


Mahallesinde meydana geldi. Ot yığınının yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yapılan müdahaIe sonrası yaklaşık 2 bin 700 bağ ot yanarken, yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

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