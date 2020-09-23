Gevaş'ta 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında bulunan müzik kutusu içerisinde 2 kilo 80 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.