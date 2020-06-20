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Gevaş'ta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Balaban Yol Kontrolünde, şüpheli bir şahsın uyuşturucu taşıyacağı bilgisinin alınması üzerine, bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste seyahat eden şüpheli bir şahsın eşyalarında yapılan aramada, peynir bidonlarının içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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