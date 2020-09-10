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Gevaş'ta 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yapılan çalışma sonucu 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yapılan çalışma sonucu 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dokuzağaç Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatasında durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollarla yurda sokulduğu tespit edilen 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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