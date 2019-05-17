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Gevaş'ta çığın düşme anı kamerada

Van’ın Gevaş ilçesinde yerleşim alanının yakınına çığ düştü.

Van'ın Gevaş ilçesinde yerleşim alanının yakınına çığ düştü. Çığ düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Gevaş'ta Artos Dağı'nın zirvesinden koparak düşen kar kütleleri ilce halkını korkuttu. Çığ düşme anını cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar, karın az olmasının şans olduğunu söyledi. Artos Dağı zirvesinden koparak gelen karın büyük bir gürültüyle yerleşim alanının yukarısına kadar geldiğini ifade eden Reşat Güneş isimli vatandaş, “Çığ koptuğunda çok büyük bir ses çıkardı. Adeta bomba patladı sandık. Evden çıkıp Artos Dağının yükseklerinde kopan çığın aşağıya doğru hızla geldiğini gördük. Biz de cep telefonlarımızla o anı çekmeye başladık" dedi.

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