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Gevaş'ta ev yangını

Van’ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş ilçesine bağlı Hasbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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