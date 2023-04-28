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Gevaş'ta gökkuşağı güzelliği

Van’ın Gevaş ilçesinde yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası görenleri hayran bıraktı.

Van'ın Gevaş ilçesinde yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası görenleri hayran bıraktı.


Gevaş ilçesinde belli aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini güneşe bıraktı. Güneşin kendini göstermesiyle gökyüzünde oluşan gökkuşağını görenler hem bu anın tadını çıkarmaya hem de cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı. Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı.

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