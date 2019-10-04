Gevaş'ta kaçak avlanan bir kişiye bin 665 TL idari para ceza parası uygulandı

Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanan 1 kişiye bin 665 TL idari para cezası uygulanırken, 1 adet takozu olmayan silaha da el konuldu.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, Gevaş Gevaş İlçesi İkizler-Kayalar mevkiinde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Kaçak olarak avlandığı tespit edilen şahıs hakkında; Van İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam bin 665 TL idari para cezası uygulanırken, 1 adet takozu olmayan silaha da el konuldu.