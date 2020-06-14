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Gevaş'ta kafes avcısı jandarmaya takıldı

Van’ın Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 8 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 8 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.


Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir kamyonete arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 8 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Kafeslere ve kekliklere el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkürler etti.

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