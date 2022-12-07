İhlas Haber Ajansı

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Gevaş'ta öğrencileri taşıyan minibüs yan yattı: 11 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 11 öğrenci yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 11 öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş yol ayrımında meydana geldi. Mahalle içi öğrencileri taşıyan minibüs, yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden çoğu Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.

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