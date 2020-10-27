Gevaş'ta pancar hasadı başladı

Van'ın önemli şeker pancarı üretim yerlerinden biri olan Gevaş ilçesinde hasada başlandı.

Pancar hasadını yerinde takip eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek'ten bilgi aldı. Daha sonra açıklamada bulunan Milletvekili Arvas, 1987 yılında faaliyete geçen Erciş Şeker Fabrikasının 220 ila 350 bin ton kapasiteye sahip olduğunu ifade ederek, her yıl yaklaşık 190 bin ton şeker pancarı üretiminin gerçekleştiğini söyledi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın çiftçilere verilen fazladan yüzde 10 prim desteği ile daha çok ekim yapıldığını dile getiren Arvas, “Çiftçiler memnun. Bu desteklerin daha da artması için biz de mücadelemizi vereceğiz. Şu anda İkizler Mahallemizde bir gölet sorunumuz var. Eğer bu arazilerimizi su ile buluşturursak, verimimizin artacağını göreceğiz. Çiftçilerimizin su ile alakalı sorununun takipçisi olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızda projeleri yapıldı ve ödenek kısmına geldi. 2021 yılı ödeneğinde inşallah İkizler Mahallesi'nde bir gölet ya da bir barajın temelini atmak için mücadele vereceğiz. Tarım ve hayvancılıkta güzel destekler var. Çiftçilerimiz bu desteklerden yararlansınlar. İnşallah her zaman üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olacağız. Bu duygularla bu yılın hasadının bereketli geçmesini diliyorum” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise Gevaş'ın şeker pancarı üretiminin en yoğun yapıldığı yerlerden biri olduğunu ifade ederek, Van'daki şeker pancarı üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin Gevaş'tan karşılandığını söyledi. Bu yıl Gevaş'ta yaklaşık 12 bin dekarlık bir şeker pancarı ekiminin olduğunu belirten Görentaş, “Van ili genelinde geçen yıla oranla yaklaşık yüzde yüze yakın bir ekiliş alanı oldu. Geçen seneki fiyatı beğenen çiftçilerimiz daha çok ekim yaptılar. Bu sene de ona doğru bir meyil var. Çiftçilerimizin taşımalarla ilgili bir problemi var. İnşallah bu sorunları da çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Van'da yaklaşık 17 bin dekarlık alanda şeker pancarı ekiminin yapıldığını dile getiren Görentaş, “Bu sene yaklaşık 140 ila 150 bin ton oranında bir hasat bekliyoruz. Şu anda çiftçilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda hasat güzel görünüyor. İnşallah çiftçilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olur” diye konuştu.