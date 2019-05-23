Gevaş'ta ‘Rol Model' buluşması

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ‘Rol Model' buluşmalarının sonuncusu Gevaş ilçesinde lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gevaş İzzettin Şehir Anadolu Lisesi, Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Akdamar Çok Programlı Lisesinden 200 öğrencinin katıldığı buluşmaya; Mimar Tansu Deniz, Doktor Latife Büşra Gözütok, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altıngöl ve İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner konuşmacı olarak katıldı. Gençlerimizin ileride seçecekleri mesleklere ışık tutmak maksadıyla düzenlenen ve yoğun ilgi gören buluşmanın sonunda, konuşmacılar öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.