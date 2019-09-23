Gevaş'ta şiir dinletisi

Vizontele Sinema Salonunda yapılan etkinlikte aşıklar ve ozanlar bağlamaları ile solunu coştururken, şairlerin okudukları şiirler ise dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. Gevaşlı sanatseverler başta olmak üzere özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği program, yaklaşık üç saat sürdü.

Aşıklar Mehmet Akçay ve Kazım Gülle'nin yanı sıra ozanlar Yusuf Sahik, Cihan Ermiş, Neyzen Yunus Elçi, şairler Prof. Dr. Zeki Taştan, Doç. Dr. Erkan Düz, Orhan Demirtaş, Ercan Ulutaş, Erkan Eryiğit, Memduh Beyazıt, Hicran Memiş, Hamide Donmuş, Taşkın ve Semih Güvenç kardeşlerin sahne aldığı gecede, dinleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinlik sonrası bir konuşma yapan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, "Bu akşam Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu üyelerinin bize yaşattığı gecede, bize söyledikleri eserlerle mest eden sanatçılara Gevaşlılar adına sonsuz şükranlarımı sunarım. Bu geceye katılan genç kardeşlerime tavsiyem odur ki sanattan ve edebiyattan ayrı durmasınlar. Şairlerimizi ve âşıklarımızı daha yakından takip etsinler. Biz Gevaş Belediyesi olarak bundan sonra kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayıracağız. Bu vesile ile programa katılan tüm Gevaşlı hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

Prof. Dr. Zeki Taştan ise, Gevaş'ın güzel bir gece yaşadığını belirterek, “Başta aşıklarımız, ozanlarımız ve şairlerimiz olmak üzere programa emek veren Gevaş Belediyesi ve Van Sanat ve Edebiyat Topluluğuna çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Program, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in VANSET üyelerine verdiği plaket ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.