Gevaş'ta taziye yemeği kaldırıldı

Van'ın Gevaş İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen istişare toplantısında, yıllardır sürdürülen ‘taziye yemeği' oybirliğiyle kaldırıldı.

Gevaş Kaymakamı İshak Çınar başkanlığında Merkez Camiinde düzenlenen istişare toplantısına İlçe Müftüsü Şehmuz Bayler, kanaat önderleri, mahalle muhtarları ve imamlar katıldı. Toplantıda konuşan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, taziye yemeklerinin bölgede kanayan bir yara haline geldiğini ifade ederek, “İnsanların acısının yanında bir de böyle bir maliyetin ortaya çıkması büyük sıkıntılara neden oluyordu. Bu sıkıntı nedeniyle kaymakamlığımıza da çok yoğun bir şekilde talepler gelmeye başladı. Bir hafta önce bile bizlere ‘Annem vefat etti veya babam vefat etti, ama onun maliyetinin altından kalkamıyorum. Bu konuda bize desteğinizi bekliyoruz' diye çok talep oldu. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lakin taşıma suyla değirmen dönmüyor. Uzun süreli bir sorun haline geldiğini gördük. Bundan dolayı bizlerde muhtarlarımızla, imamlarımızla ve kanaat önderlerimizle bir araya gelme düşüncesi hasıl oldu. Bu münasebetle bir araya geldik ve onların görüşlerine başvurduk” dedi.

Taziye yemeklerinin taziye kültürünün de önüne geçmeye başladığının altını çizen Çınar, “Maliyetler artınca, sosyal bir sorun olmaya başladı. Bundan dolayı aileler gerçek manada acıyı unutup, bir de böyle bir borcun peşine düşüyor. Sırf taziye yemeği borcunu ödemek için bankalardan kredi çeken vatandaşları da gördük. Bizler Gevaş ilçemizde bunu başlattık. Birinin durumu iyi olabilir ve masrafları karşılayabilir. Ama herkesin durumu iyi değil. İnsanlar kendilerinde adeta bir mahalle baskısı görüyor ve o yüzden ‘ben yemek veremem' de diyemiyor. Biz tamamen yemeği kaldıralım demiyoruz. Çünkü kültürümüzde de mutlaka bir misafirimize ikramımız olacaktır. Bunun da biz adını taziye çorbası dediğimiz, yani varlıklı olan da dar gelirli olan vatandaşımız da çorba vererek bu sorunu hafifletmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

"İnsanlar hayır yapayım derken günah işlemek zorunda kalıyor"

Eski zamanlarda özellikle ulaşım başta olmak üzere imkanların olmadığını, bu nedenle taziyeye giden vatandaşların bazen günlerce yol gittiklerini ifade eden İlçe Müftüsü Şehmuz Bayler ise, “Eskiden bir köyden bir köye veya bir ilçeye gidenler, o günü yolda geçirir ve bazen akşam kalıp ertesi gün dönerlerdi. Bu nedenle o şartlarda mecburiyet haline gelerek taziyelerde uzaktan gelen misafirlere yemek verilirdi. Çünkü giden insanların başka bir yerde yemek yeme imkanı yoktu. Yaya gidilir, yaya gelinirdi. İnsanlarımız da misafirperverliklerinden dolayı gelen misafirlere yemek ikramında bulunurlardı. Bu da gelenek haline geldi. Ancak günümüzde arabalar çıktı. Kişi bir saatte taziyeye gidip aynı gün dönme imkanına sahiptir. Tabi araçlar çoğalınca da eskiden yüz kişi gidiyorsa şimdi bin kişi gidiyor. Cenaze sahibi de gelen misafirlere ben nasıl yemek, nasıl bir ikramda bulunacağım diye telaşa girer ve düşünmeye başlar. Bu da ona ayrıca bir eziyet acısı katmaktadır. Biz de taziyenin manası; uzaklaşmadan, acılı aileye teselli olmak, ona yük olmamaktır. Bazen bir ailede ayda 2 ya da 3 taziye olmaktadır. Durumu iyi olmayan kişi, yemek parasını bulmak için bankalardan kredi çekmek zorunda kalıyor. Bu da hayır yapayım derken faize bulaşmasına ve günah işlemesine neden oluyor. Bizlerde bu manada kaymakamımızla, kanaat önderlerimizle, muhtarlarımızla bir araya gelerek taziye yemeğini kaldırmaya karar verdik. Gelen insanlara da çorba ikramında bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Alınan kararın yerinde olduğunu dile getiren vatandaşlar ise, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.