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Gevaş'ta trafik kazası; 6 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gevaş istikametinden Van'a gitmekte olan Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tır ile otomobile çarptı. Kazada, otobüste 3, otomobilde 2 ve tırda bulunan 1 kişi toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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