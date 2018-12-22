Gevaş'ta trafik kazası; 6 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş istikametinden Van'a gitmekte olan Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tır ile otomobile çarptı. Kazada, otobüste 3, otomobilde 2 ve tırda bulunan 1 kişi toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.