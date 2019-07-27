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Gevaş'ta uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet kontrol uygulaması esnasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, eşyalarında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 19 gram eroin ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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