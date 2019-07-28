Gevaş'ta uyuşturucu operasyonu

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 160 gram eroin ile 12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde icra ettikleri yol emniyet ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste seyahat eden bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 160 gram eroin ile 12 gram metamfetamin ele geçirilirken olay ile ilgili olarak 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.