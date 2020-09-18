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Gevaş'ta yakalanan 78 kaçak göçmenlerin çantasından 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 78 kaçak göçmen yakalanırken, bir kaçak göçmenin çantasından ise 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 78 kaçak göçmen yakalanırken, bir kaçak göçmenin çantasından ise 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dokuzağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, akşam devriye icra ettikleri sıra durumdan şüphelendikleri kamyoneti durdurup arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında yurda aysa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 78 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin çantasında yapılan aramada ise 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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