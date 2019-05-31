Gezgin Fest'e STK'lardan tepki

Van'da Gezgin Fest tarafından 23 Haziran'da yapılması düşünülen Gençlik Festivaline STK'lar tepki gösterdi.

Hz. Ömer Camisinde kılınan Cuma Namazı sonrasında Dabbaoğlu Parkında bir araya gelen 70 STK üyeleri, ‘Ahlak Harekatı' adı altında 23 Haziran'da yapılması düşünülen gençlik festivalinin iptal edilmesini istediler. Burada Ahlak Harekatı adına konuşan İskender Arvas, hızla değişen dünyada, hızla çürüyen ve yozlaşan bir toplumsal vaka karşısında olduklarını ifade ederek, “Dağılmaya yüz tutan aile yapımız, kötülük sokaklarında kaybolan gençliğimiz, yaşanan ahlaki erozyonunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Biz aşağıda imzası olan 70 STK olarak, tüm toplum katmanlarında, özelde gençler üzerinde gözlemlediğimiz içki, kumar, festival, fuhuş, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi kötülüklere karşı din, ahlak ve örfümüzün üzerimize yüklediği sorumluluk gereği bir iyilik, güzellik ve doğruluk çağrısı yükseltmek amacıyla buradayız. Tutarlı bir ahlak mücadelesi vermek adına, İslami ve insani değerler çerçevesinde; dili, dini, rengi ve ırkı ne olursa olsun her türlü toplumsal şahitliğin gereğini gücümüz oranında ortaya koyacağımızı burada beyan ediyoruz. Şehrimizin manevi kimliğini korumak, ekonomik yapısını güçlendirmek, barış ve huzurun cadde ve sokaklarımızda insicam bulmasını sağlamak hepimizin görevi. Gençliğimizin modern hayatın her türlü bağımlılığı karşısında onların yanında yer almak, onları korumak, onlara kol kanat germek sorumluluğu içerisindeyiz. Şehrimizde son dönemde ifsat edici organizasyonların yapılması, Van halkı ve sivil toplum örgütleri olarak bizi son derece üzmüştür” dedi.

Geçen sene eylül ayında düzenlenen gençlik festivalinde Van halkının milli ve manevi değerlerini yok sayan, Müslüman Van halkının ve gençlerin kimyasını bozan, alkol başta olmak üzere birçok illete bağımlılık oluşturan organizasyonun Van'a şerden başka bir şey getirmediğini vurgulayan Arvas, “Bu festivalde; alkollü içeceklerin tüketimi ve gençlerin alkole alıştırılması, 18 yaş altı gençlerin alana alınması, getirilen sanatçıların Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini rock müziği eşliğinde alay ederek okumaları ve gençlerin buna alet edilmesi, gençlerin milli ve manevi değerlerini bozacak her türlü iğreti davranışa neden olduğu müşahede edilmiştir. Bu festivalin şehrimizde yukarda zikredilen nedenlerden dolayı tekrardan yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. 2018 festivalinde Amerika'dan getirilen İranlı sanatçı Mohsen Namjo'nun Kur'an-ı Kerim'in Tekvir suresinde geçen ayetleriyle alay ettiği ve orada bulunan birçok gencin de bilmeden buna alet edildiği görülmüştü. Birçok tepkiye rağmen Müslüman kamuoyundan özür dileme erdemini bile göstermeyen Gezgin Fest güruhu, bu yıl da benzer bir adım atacak kadar hadlerini aşmış durumdalar. Davet edilenler listesinde yer alan ve ‘Rezil' adlı parçasında İhlas suresinin ayetlerini alay konusu etmesiyle meşhur, Grup Duman'a da sahnede yer verilmiş olması bu yıl da aynı rezilliğin sürdürüleceğinin bir göstergesidir. Kur'an ile alay edilmesi, Kur'an ayetlerinin sözde sanatçıların dillerine dolamaları, İslam dinine ve Müslümanlara yapılmış büyük bir hakarettir. Bunun tekrar edilmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.