'Gezici EBA Destek Noktası Aracı' ile öğrencilere ulaşıyorlar

Van'ın Başkale İlçesinde "Başkale Gezici EBA Destek Noktası Aracı" kırsaldaki çocuklar için uzaktan eğitimi yakına getiriyor.

Başkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özellikle kırsal mahallelerde Eğitim Bilişim Ağına (EBA) ulaşımda sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlanan 1 adet Başkale Gezici EBA Destek Noktası Aracı hizmet vermeye başladı. Araçlar sayesinde, kırsal mahallelerde okul binalarının bahçelerinde ya da uygun alanlarda EBA Destek Noktası oluşturuluyor. Öğretmenler, kurulan bilgisayar ve internet bağlantısı ile EBA'ya bağlanamayan veya bağlanmakta sıkıntı çeken öğrencilere yardımcı oluyorlar.

Eşmepınar, Evbakan ve Yanal mahallelerini ziyaret eden Başkale Gezici EBA destek noktasında görevli Bahar Kaya, Ayla Karakoç ve Levent Sarıhan ile birlikte İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Yaman EBA Destek Noktası Aracı ile öğrencilerin uzaktan katılımı sağlandı.

Özellikle kırsalda yaşayan, internet erişimi olmayan, bilgisayar ya da tableti olmayan öğrencilere, eğitim öğretim hizmetini vermek adına bu çalışmayı yaptıklarını söyleyen Başkale Gezici EBA Destek Noktasında görevli öğretmen Bahar Kaya, “Kaymakamımızın destekleriyle temin ettiğimiz tablet ve internetle öğrencilerimizi gezici EBA hizmeti veriyoruz. Öğrenciler canlı derslere girme fırsatı buluyor. Kırsal mahallelerimizi geziyoruz. İnşallah çocuklar daha çok faydalanabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Başkale Gezici EBA Destek Noktası Aracı ile internet üzerinden ders yapma imkânına kavuşan 8. sınıf öğrencisi Şiyar Gülten, “Bugün matematik dersinde üslü sayılar konusunu işledik. Öğretmenimiz sorular soruyordu bizler de cevapladık. Çok mutluyuz” dedi.

Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklarını söyleyen 8. sınıf öğrencisi Sena Çölgeçen, okulu çok özlediğini ifade ederek, "Başkale'den öğretmenlerimiz geldi ve ders yapıyoruz. Çok mutlu oldum. Bugün matematik dersi yaptık. İnkılap tarihinden test çözdük. Bize bu hizmeti sunanlara çok teşekkür ederiz. Virüsten dolayı derslerimizden geri kalıyorduk. Öğretmenlerimizle yüz yüze ders yaptığımız için çok sevinçliyiz” diye konuştu.