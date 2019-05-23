Göç eden balıkların önündeki engeller temizlendi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde bir araya gelen çocuklar, şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi'ne doğru göç eden inci kefallerinin önündeki çöpleri temizledi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden inci kefali için alınan önlemler etkisini göstermeye başlarken, binlerce balık ise kent merkezinden geçen Akköprü Deresi'ne doğru göç etmeye başladı. Kent merkezinde geçmiş yıllarda çok az sayıda görünen inci kefali, son yıllarda alınan tedbirler sayesinde şehir merkezine doğru göç etti. Vatandaşlar şehir merkezindeki göçü hayranlıkla izlerken, Van TSO öncülüğünde bir araya gelen çocuklar ise engelleri uçarak geçen balıkların önüne çıkan çöpleri titizlikle temizledi.

İnci kefalinin eşsiz göçünü izleyen Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Vanlılar olarak bu muhteşem göç olayını yerinde görmek, aynı zamanda çocukların da olay hakkında farkındalığını geliştirmek için bir çalışma yaptıklarını belirtti. İnci kefalinin üreme göçünün dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ifade eden Başkan Takva, “Şu an şehrin ortasındayız, şehrin merkezi sokaklarının birinden geçen derenin kenarındayız. Bu muhteşem göç gözlerimizin önünde, çocuklarımızın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bu muhteşem olay için söylenebilecek tek şey; karşısında saygıyla durmak ve avlama yasağının olduğu dönemde avlamadan koruyarak 600 bin yıldır bu mücadeleyi veren Van Gölü balığının mitolojideki adıyla; yukarı denizin kraliçesi ‘Derseta', 2 ay boyunca şehrin içinden Erek Dağı'na doğru var olma mücadelesini gerçekleştiriyor” dedi.

“Annelerimizin doğumuna duyduğumuz saygıyı Van balığına da göstermeliyiz”

Bugünkü faaliyetlerinde çocuklarla birlikte kısmi çöp topladıklarını dile getiren Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geldiğimizde burası gerçekten çok kötü koşullardaydı. Bundan sonra gözlem yapabileceğimiz alanlarda yerel yöneticilerimizin hızlı bir şekilde gözlem noktalarını ve koruma noktalarının oluşturması gerekiyor. Kendi annelerimizin doğumuna duyduğumuz saygıyı Van balığına da göstermeliyiz. Burada görevimizi yapıp gideceğiz ama bizden sonra bütün Van halkının sadece ihtiyacının bu olduğunu, buna sahiplik etmesi gerektiğini ve bunu içselleştirmeleri bizim için yeterlidir.”

“İnci kefalinin eko turizm yönüyle de gelirinin olmasını istiyoruz”

Van'ın dünyada içinde balıkların göç ettiği tek şehir olduğuna dikkat çeken Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Akkuş ise “Van TSO Başkanının bizi şaşırtacak derecede inci kefali ve Van Gölü hakkında bilgi sahibi olması bizleri çok mutlu ediyor. Bugüne kadar inci kefalinin hep balıkçılık yönünü ön plana çıkardık. Artık inci kefalinin bölgeye, eko turizm yönüyle de gelirinin olmasını istiyoruz. Bu noktada farkında olan insanlara ve yöneticilere ihtiyacımız var. Şu an etrafımızda onlarca çocuk görüyoruz. Necdet Başkanımız çocukları buraya getirdi ve canı gönülden buradaki çöpleri temizletiyor. Biz emir versek de bunu yapamayız. Bu bir gönül işidir. Bugün ‘dünyada içinden balık göç eden bir şehir var mı?' diye sorduğumuzda Van'dan başka bir şehir yok” diye konuştu.