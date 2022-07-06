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Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde göçerleri taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 10 kişi yaralandı.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde göçerleri taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 10 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nin Yavrucak mezrası mevkiinde meydana geldi. İlçedeki Şivreş Yaylası'nda kalan Şırnaklı göçerlerin içerisinde bulunduğu Abdullah S. yönetimindeki 01 ACE 668 plakalı Ford Transit marka kamyonet, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.


Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumları ağır olan yaralılar Van'daki hastanelere sevk edildi.

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