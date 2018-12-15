Gök bilimciler ve tiyatro etkinliklerinde dev hedeflere adım adım ilerleniyor

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye olarak alt ve üst yapı hizmetleri kadar önem verdiği kültürel ve sosyal faaliyetlerinde, katılım sayısındaki yeni rekor hedeflerine kararlılıkla ilerliyor. Geçen sezon spor, sanat, eğitim kurslarının yanı sıra kültürel-sosyal etkinliklerle ulaşılan 200 bin katılımcı sayısının ardından, bu sezon düzenlenen gök bilimciler ile muhtelif tiyatro ve sanat etkinliklerinin toplamda 250 bin çocuk ve yetişkine ulaştırılması hedefleniyor. Gök bilimciler etkinliği, her gün farklı bir okula giderek toplamda ilçe genelindeki 110 bin öğrenciye, ayrıca tatil günlerinde de ilçemizin farklı noktalarında 30 bin yetişkin vatandaşımıza olmak üzere toplamda 140 bin kişiye hizmet vermeyi hedefliyor. Bu zorlu hedefte bugüne kadar 40 bin çocuk, genç ve yetişkin vatandaşımız Gök Bilimciler etkinliği ile buluşturuldu. Etkinlikle yarım küre şeklinde tasarlanan bir yapının içerisinde özel bir sistem kullanılarak son derece gerçekçi gökyüzü simülasyonları, gökyüzündeki dünyamız, ay ve gezegenlerin güneş etrafındaki konumları ve hareketleri Anaokul, İlkokul, Ortaokul, Lise çağındaki öğrencilere görsel bir şölenle sunuluyor” denildi.

Kültür ve sosyal faaliyetlerin bir diğer önemli parçası da aralıksız devam eden değişik nitelikli tiyatro ve sanat gösterileri olduğu belirtilen açıklamada, “Gerek merkez, gerekse kırsal mahallelerimizde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 110 bin öğrencimize yaş gruplarına uygun oyunların yanı sıra, geleneksel tiyatromuzun vazgeçilmez öğelerinden olan Hacivat -Karagöz gösterileri de sunuluyor. Yetenek sizsiniz programının yıldızı Marmelat kukla gösterisi ve oyun avcıları etkinliği de yine çocuklarımızın ilgi odağı olurken, Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun sahnelediği Binbir Gece Masalları oyunu ve Mevlâna Haftası nedeniyle düzenlenen Sinan Yağmur söyleşisi de vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gören diğer etkinlikler oldu. Bu kapsamda da bugüne kadar 50 bin çocuk ve yetişkin vatandaşımız çeşitli tiyatro ve sanat etkinlikleriyle buluştu. İpekyolu Belediyesi, toplamda 250 bin katılımı hedefleyen gerek çocuk, gerekse yetişkin vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerine bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.